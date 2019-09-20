Курс євро впав нижче 27 гривень вперше за три роки

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 29 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 29 копійок до 26,94 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 вересня встановлений на такому рівні: 2694,9178 гривні за 100 євро (-29,5075 грн).

При цьому курс євро на 20 вересня становить 2724,4253 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро впав нижче рівня 27 грн вперше з 27 листопада 2016 року (2699,027 грн/євро). А нижче курс був тільки 27 січня 2019 року (2692,881 грн/євро).

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро знизився на 13 копійок до 27,23 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,78 (26,94 - 19 вересня), продажу - 27,23 (27,36 - 19 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 27,18 гривень за євро. Курс покупки становить 27,15 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,61 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня, встановлений на такому рівні 2461,7559 гривень за 100 доларів (-5,2294 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 19 вересня - 2466,9853 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.