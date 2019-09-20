ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білий дім приховує від Конгресу суть скарги щодо Трампа

Новини » В світі    20.09.2019 - 17:40
Білий дім приховує від Конгресу суть скарги щодо Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Скаргу щодо Трампа подав співробітник розвідки США

Адміністрація президента США відмовляється надавати інформацію Конгресу про скарги, яка була подана співробітником розвідки стосовно президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що скарга стосувалася приватної розмови між президентом США Трампом та іноземним лідером. За повідомленням генерального інспектора розвід спільноти США (ICIG), скарга є серйозною і строкової.

"Адміністрація не дає Конгресу навіть дізнатися, на що саме посилається інформатор, але генеральний інспектор розвідувального співтовариства каже, що це питання пов'язане з найбільш значними обов'язками розвідувального керівництва", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат Трампа Руді Джуліані визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський проведе зустріч з Дональдом Трампом 25 вересня в США під час Генасамблеї ООН. Очікується, що зустріч між лідерами країн має продемонструвати сильну підтримку Вашингтона щодо процесу реформ в Україні.

Мер Нью-Йорка відмовився від боротьби за пост президента США Конгрес США закликали розглянути імпічмент Трампа через тиск на Україну
Новини України Конгресс СШАжалобаДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся