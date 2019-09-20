Білий дім приховує від Конгресу суть скарги щодо Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Скаргу щодо Трампа подав співробітник розвідки США

Адміністрація президента США відмовляється надавати інформацію Конгресу про скарги, яка була подана співробітником розвідки стосовно президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що скарга стосувалася приватної розмови між президентом США Трампом та іноземним лідером. За повідомленням генерального інспектора розвід спільноти США (ICIG), скарга є серйозною і строкової.

"Адміністрація не дає Конгресу навіть дізнатися, на що саме посилається інформатор, але генеральний інспектор розвідувального співтовариства каже, що це питання пов'язане з найбільш значними обов'язками розвідувального керівництва", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат Трампа Руді Джуліані визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський проведе зустріч з Дональдом Трампом 25 вересня в США під час Генасамблеї ООН. Очікується, що зустріч між лідерами країн має продемонструвати сильну підтримку Вашингтона щодо процесу реформ в Україні.