Трамп відповів на інформацію про тиск на Зеленського

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявив, що нібито не знає подробиці поданої на нього скарги

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що співробітник розвідки подав на нього скаргу через розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив журналістам, передає CNN.

Зокрема, Трамп заявив, що не знає, чи стосується подана на нього скарга контактів із Зеленським.

"Я дійсно не знаю", - підкреслив Трамп.

Відзначимо, що мова йде про публікації The Washington Post і The New York Times про те, що дана ситуація стосується переговорів Трампа з Зеленським.

Нагадаємо, раніше Адміністрація президента США відмовилася надати інформацію Конгресу про скаргу, яка була подана співробітником розвідки щодо Трампа. Відомо, що вона стосувалася приватної розмови президента США з "іноземним лідером".

До цього адвокат американського лідера Рудольф Джуліані визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена. На початку місяця в США почалося розслідування щодо можливого тиску з боку Трампа на Зеленського. Нібито президент США вимагав продовжити розслідування відносно сина Джо Байдена Хантера, який був членом правління газової компанії Burisma. Передбачається, що він ухилявся від сплати податків.