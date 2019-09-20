ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп відповів на інформацію про тиск на Зеленського

Новини » Політика    20.09.2019 - 18:52
Трамп відповів на інформацію про тиск на Зеленського
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявив, що нібито не знає подробиці поданої на нього скарги

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що співробітник розвідки подав на нього скаргу через розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив журналістам, передає CNN.

Зокрема, Трамп заявив, що не знає, чи стосується подана на нього скарга контактів із Зеленським.

"Я дійсно не знаю", - підкреслив Трамп.

Відзначимо, що мова йде про публікації The Washington Post і The New York Times про те, що дана ситуація стосується переговорів Трампа з Зеленським.

Нагадаємо, раніше Адміністрація президента США відмовилася надати інформацію Конгресу про скаргу, яка була подана співробітником розвідки щодо Трампа. Відомо, що вона стосувалася приватної розмови президента США з "іноземним лідером".

До цього адвокат американського лідера Рудольф Джуліані визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена. На початку місяця в США почалося розслідування щодо можливого тиску з боку Трампа на Зеленського. Нібито президент США вимагав продовжити розслідування відносно сина Джо Байдена Хантера, який був членом правління газової компанії Burisma. Передбачається, що він ухилявся від сплати податків.

Трамп оголосив про введення санкцій проти Національного банку Ірану
Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд Трампдавление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся