"Нафтогаз" почав підвищувати ціни на газ

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни для промисловості зростуть на 5%, що призведе до підвищення цін і для населення

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ з 1 жовтня 2019 року для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як зазначається в повідомленні, у порівнянні з цінами на вересень 2019 року, у жовтні ціни зростуть на 4,9-5,6%.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. В залежності від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 4 899,00 - 5 458,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизив на 3,4% ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка буде діяти у вересні 2019 року. У цілому з квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знижена майже на 28%.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 293, ціни на газ для населення залежать від оптових цін на газ на біржах та ціни імпорту.