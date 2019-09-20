План Зеленського щодо Донбасу та підвищення цін на газ: новини за 20 вересня
У МЗС розкрили план Зеленського щодо Донбасу, держбюджет-2020 затверджено на Кабміні, "Нафтогаз" почав підвищувати ціни на газ. Детальніше про те, що сталося в п’ятницю, 20 вересня - в матеріалі РБК-Україна в матеріалі РБК-Україна
- План президента України Володимира Зеленського щодо Донбасу включає відновлення виплати пенсій жителям окупованих територій. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, план Зеленського передбачає відновлення зв'язків з жителями окупованих територіях в широкому сенсі.
- Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що співробітник розвідки подав на нього скаргу через розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив журналістам, передає CNN. Зокрема, Трамп заявив, що не знає, чи стосується подана на нього скарга контактів із Зеленським.
- Сьогодні Верховна рада України прийняла до подальшого розгляду проект закону про Державний бюджет на 2020 рік. РБК-Україна розбиралося, що нова влада пропонує українцям на наступний рік.
- НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ з 1 жовтня 2019 року. Ціни для промисловості зростуть на 5%, що призведе до підвищення цін і для населення.
- На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську не було погоджено текст так званої "формули Штайнмайєра" через "технічне непорозуміння". Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Європейській правді".
- Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід "мінеру" мосту Метро Олексію Белько. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. Суд заарештував його на 60 днів з можливістю виходу під заставу в розмірі 288 тис. гривень.
- Курс євро вперше за три роки впав нижче 27 гривень. Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 29 копійок до 26,94 гривень за євро.
- Володимир Зеленський висловився про ринок землі в Україні і виступив проти дозволу купівлі землі іноземцями. За словами президента, українську землю зможуть купувати тільки фізичні і юридичні особи з України. У зв'язку з цим, глава держави закликав українців не боятися "страшилок про китайців, про арабів або про інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами".
- У Верховній Раді України у п'ятницю, 20 вересня, стався скандал у фракції "Слуга народу" через провал голосування законопроекту, який дає право НАБУ та ДБР прослуховувати чиновників. Зокрема, як повідомило джерело джерело з оточення президента, глава Офісу президента Андрій Богдан, прийшов в лють через провал голосування. "Андрій кричав: "Нафіг їх всіх розпустити! Що це за разводняк!?".
- Зима 2019-2020 виявиться однією з найсуворіших за останні 30 років. Синоптики повідомляють, що перші морози і сніг прийдуть дуже рано, і весна настане не раніше, ніж наприкінці березня.