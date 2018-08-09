В районі Золотого бойовики підбили авто з військовими, є загиблий

В результаті обстрілу загинув один військовий і ще один отримав поранення

В районі Золотого Луганської області вчора ввечері бойовики підбили автомобіль з військовими, в результаті чого загинув один військовослужбовець і ще один отримав поранення. Про це у Facebook повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

За його словами, в районі Золотого в результаті обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців. В результаті обстрілу загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

"Звістка про наші втрати серед військовослужбовців під Золотим стала черговим підтвердженням факту, що війна триває, а ворог не збирається припиняти спроб до ескалації конфлікту", - зазначив Гарбуз.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що пункт пропуску "Майорське" на Донбасі відновив роботу. Сьогодні вранці з боку тимчасово окупованої території зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілювали позиції прикордонників на контрольному посту "Майорське". В результаті обстрілу було пошкоджено броньований автомобіль Кугуар і один з бліндажів.