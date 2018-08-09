Путін отримав прохання про помилування Сенцова

Адміністрація президента РФ отримала лист від матері Сенцова з проханням про помилування

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна отримала лист від матері незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова з проханням про помилування. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"Лист надходив у відповідний підрозділ адміністрації президента, але поки я не готовий вам сказати про будь-яку реакцію", - заявив Пєсков.

За його словами, за процедурою помилування передбачено необхідний за законодавством набір дій.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до уповноваженого Росії з прав людини Тетяні Москалькової і голови Ради розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові Росії Михайла Федотова, щоб обговорити будь-які умови обміну Сенцова.

Також вона зазначила, що звернення матері про помилування сина до президента РФ залишилося без відповіді. Ініціатива України про розблокування процесу обміну знову гальмується російською стороною.

Як відомо, в серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченка винними у справі про створення терористичного спільноти, вчиненні та плануванні терактів.

За версією слідства, в 2014 році Сенцов створив "терористичне співтовариство", учасники якого підпалили двері "Російської громади Криму" і вікна відділення "Єдиної Росії", а також готували підриви пам'ятника Леніну і Вічного вогню.