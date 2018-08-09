Ув'язнені екс-бійці роти "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО

Обвинувачених екс-бійців роти "Торнадо" мали етапувати

Екс-бійці "Торнадо" сьогодні, 9 серпня, влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, в зв'язку з чим був введений план "Буря". Про це повідомляє The Insider.

За попередньою інформацією, екс-комбата Руслана Онищенко та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.

Як повідомляє Нацполіція, знайомі і родичі підсудних блокували в'їзд-виїзд спецавтомобілів. Під стінами ізолятора зібралося близько 30-40 чоловік.

За даними поліції, станом на 17:00 ситуація під стінами ізолятора контрольована.

Фото: події під стінами СІЗО (РБК-Україна)

За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів, чим було здійснено втручання в діяльність працівників правоохоронних органів, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України.

За даними 112, трьох ув'язнених сьогодні вивезли.

Нагадаємо, бійців "Торнадо", разом з їхнім командиром Русланом Онищенко, було затримано влітку 2015 року.

Онищенко і бійців роти "Торнадо" звинувачують у цілій низці злочинів, серед яких організація злочинної групи, вимагання, викрадення людей, грабіж. Є звинувачення і в скоєнні злочину на сексуальному ґрунті.