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У ЦВК і на "Суспільному" роз'яснили, що буде з дебатами

Новини » Вибори 2019    09.04.2019 - 13:11
У ЦВК і на "Суспільному" роз'яснили, що буде з дебатами
Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Дебати Зеленського та Порошенка на "Суспільному" пройдуть, навіть якщо вони не з'являться в студію

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" 19 квітня пройдуть, навіть якщо кандидати не з'являться в студії. Про це на брифінгу заявив генеральний директор "Суспільного" Зураб Аласанія, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Аласанії, 19 квітня о 20:00 на базі "Суспільного" все буде готове до проведення дебатів. Він також підкреслив, що UA:Перший підготувався на випадок відсутності одного або обох кандидатів.

"На екрані буде щось нейтрального характеру. Буде рядок з текстом, що кандидати не з'явилися на дебати", - зазначив Аласанія.

У той же час голова ЦВК Тетяна Сліпачук уточнила, що буде біжучий рядок з текстом "Вибачте, кандидати на пост президента, ПІБ, не з'явилися для участі в дебатах". Вона також підкреслила, що ставлення до дебатів продемонструє ставлення кандидатів до виборів взагалі.

За словами Аласанії, загальний кошторис теледебатів протягом однієї години складе близько 5,6 млн гривень.

Нагадаємо, раніше ЦВК виключила можливість проведення офіційних дебатів на НСК "Олімпійський".

Крім того, сьогодні Аласанія запропонував провести ток-шоу в ефірі UA:Перший після дебатів Зеленського і Порошенка.

 

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