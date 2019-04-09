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Під офісом Зеленського сталася штовханина

Новини » Надзвичайні події    09.04.2019 - 18:14
Під офісом Зеленського сталася штовханина
Фото: мітинг під офісом Зеленського (РБК-Україна)

Прихильники Зеленського намагалися відібрати плакати у людей, які прийшли підтримати Порошенка

Під час мітингу під офісом Володимира Зеленського, кандидата в президенти України, сталася штовханина. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що прихильники Зеленського намагалися відібрати плакати у людей, які прийшли підтримати кандидата Петра Порошенка.

Зазначимо, що сьогодні ввечері під одним з офісів Зеленського в Києві проходить мітинг. Мітингувальники принесли з собою плакати з написами "Зрадників України - за ґрати!". Учасники акції протесту під офісом Зеленського звинувачують його штаб в провокаціях.

 

Фото: штовханина під офісом Зеленського (РБК-Україна)

У Зеленського відзначають, що не знають цілей і мотивів людей, які зібралися під стінами їхнього офісу.

Зазначимо, Зеленський у першому турі виборів президента зайняв перше місце. Друге місце у Петра Порошенка.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. Порошенко заявив, що чекає Зеленського на "Олімпійському" і 14, і 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що представники штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та команда Національної громадської телерадіокомпанії України під час переговорів не домовилися про дебати в студії в телецентрі "Олівець".

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