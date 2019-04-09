У Києві перепалка на вулиці завершилася стріляниною

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини в Києві поранено двої осіб

У Голосіївському районі Києва під час перепалки влаштували стрілянину, в результаті чого постраждали дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну поліцію.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Максимовича. За попередньою інформацією, в ході словесної перепалки між чоловіками один з нихвистрілив кілька разів з пневматичної зброї. В результаті поранення отримали дві особи, після чого підозрюваний зник з місця злочину.

"Зараз один з потерпілих перебуває в медичному закладі, де йому надають необхідну допомогу, інший - отримав незначні травми. Поліція почала кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює всіх учасників конфлікту та вживає заходів щодо розшуку того, хто стріляв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в одній з квартир на Печерську. За даними поліції, інцидент стався між чоловіками через житлову суперечку.

До цього в Києві власник елітного авто влаштував стрілянину після ДТП, інцидент обійшовся без постраждалих.