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У Києві перепалка на вулиці завершилася стріляниною

Новини » Надзвичайні події    09.04.2019 - 14:03
У Києві перепалка на вулиці завершилася стріляниною
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини в Києві поранено двої осіб

У Голосіївському районі Києва під час перепалки влаштували стрілянину, в результаті чого постраждали дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну поліцію.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Максимовича. За попередньою інформацією, в ході словесної перепалки між чоловіками один з нихвистрілив кілька разів з пневматичної зброї. В результаті поранення отримали дві особи, після чого підозрюваний зник з місця злочину.

"Зараз один з потерпілих перебуває в медичному закладі, де йому надають необхідну допомогу, інший - отримав незначні травми. Поліція почала кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює всіх учасників конфлікту та вживає заходів щодо розшуку того, хто стріляв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в одній з квартир на Печерську. За даними поліції, інцидент стався між чоловіками через житлову суперечку.

До цього в Києві власник елітного авто влаштував стрілянину після ДТП, інцидент обійшовся без постраждалих.

 

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