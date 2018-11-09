Підсумки дня: 9 листопада

Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку

Фото: Юрій Луценко (з відкритих джерел)

В прес-службі Адміністрації президента України повідомили, що Петро Порошенко не прийняв заяву генпрокурора Юрія Луценка про відставку з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, в АПУ заявили, що перед Луценко "стоять важливі завдання".

У Києві нардеп Лещенко потрапив в аварію (фото і відео)

Фото: місце події (facebook.com/leshchenko)

У Києві на Великій Кільцевій дорозі сталося ДТП за участю автомобіля народного депутата Сергія Лещенка. Після зіткнення з легковим авто вантажівка з'їхала в кювет і перекинулася. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook нардепа. Лещенко зазначив, що водій вантажівки не постраждав та розповів, як сталася аварія.

"Моя помічниця, з якою ми їхали разом, поїхала в лікарню з підозрою на можливий струс мозку", - розповів нардеп.

ДФС надала роз'яснення закону про розмитнення "євроблях"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Державна фіскальна служба надала роз'яснення норм ухваленого Верховною Радою закону щодо розмитнення автомобілей, ввезених в Україну в режимі "транзит" та в режимі "тимчасового ввезення".

Як зазначили в ДФС, норми закону передбачають, що Кабмін ухвалить тимчасовий порядок, відповідно до якого протягом 180 днів здійснюватимуться митні формальності щодо легкових автомобілів, що перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Також скасовуються обмеження відповідності екологічним нормам при митному оформленні легкових транспортних засобів, що були в користуванні.

Крисін повертається в Лук'янівське СІЗО

Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Юрій Крисін, який підозрюється у причетності до тортур учасників Майдану, повертається в Лук'янівський слідчий ізолятор. Про це повідомила в коментарі журналістам суддя Солом'янського суду Олена Курова, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, суд сьогодні ухвалив, що його етапують з колонії в СІЗО на невизначений термін, а саме на час розгляду справи в Солом'янському суді.

Бійка в літаку: в Єгипті застрягли українські туристи

Колаж РБК-Україна

В Єгипті застрягло близько 200 українських туристів через те, що на борту літака, який слідував рейсом з Києва в Шарм-ель-Шейх сталася бійка. Пілоти змушені були здійснити екстрену посадку в Каїрі, чим викликали затримку вильоту ще чотирьох літаків з українцями.

Згідно з авіаційними нормами екіпаж не міг продовжити політ, так як закінчилося його льотний час.

Син мало не заморив голодом власну матір (відео)

Колаж РБК-Україна

У Вінницькій області до лікарні доставили 87-річну жінку, яку власний син ледь не заморив голодом. Старенька важила всього 30 кілограмів.

Коли напівживу Броніславу Андрущенко доставили до лікарні, вигляд жінки вразив навіть медиків. "Ми такого не бачили, коли людина - це шкіра та кістки", - зізналася лікар інфекційного відділення Козятинської РЦЛ Тетяна Хомицька.

За її словами, всі органи вражені від хронічного недоїдання: серцево-судинна система, нервова, і шлунково-кишковий тракт. Медики кажуть, що стареньку морили голодом кілька місяців.