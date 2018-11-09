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Итоги дня: 9 ноября

Новости » Прочее    09.11.2018 - 18:30

Порошенко не принял заявление Луценко об отставке

Итоги дня: 9 ноябряФото: Юрий Луценко (из открытых источников)

В пресс-службе Администрации президента Украины сообщили, что Петр Порошенко не принял заявление генпрокурора Юрия Луценко об отставке с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, в АПУ заявили, что перед Луценко "стоят важные задачи".

 

В Киеве нардеп Лещенко попал в аварию (фото и видео)

Итоги дня: 9 ноябряФото: место происшествия (facebook.com/leshchenko)

В Киеве на Большой Окружной дороге произошло ДТП с участием автомобиля народного депутата Сергея Лещенко.  После столкновения c легковушкой грузовик съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook нардепа. Лещенко отметил, что водитель грузовика не пострадал и рассказал, как произошла авария

"Моя помощница, с которым мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга", - отметил нардеп.

 

ГФС дала разъяснение закона о растаможке "евроблях"

Итоги дня: 9 ноябряИллюстративное фото (РБК-Украина)

Государственная фискальная служба дала разъяснение норм принятого Верховной Радой закона о растаможивании автомобилей, ввозимых в Украину в режиме "транзит" и в режиме "временного ввоза". 

Как отметили в ГФС, нормы закона предусматривают, что Кабмин утвердит временный порядок, согласно которому в течение 180 дней будут осуществляться таможенные формальности в отношении легковых автомобилей, находящихся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Также отменяются ограничения соответствия экологическим нормам при таможенном оформлении бывших в использовании легковых транспортных средств.

 

Крысин возвращается в Лукьяновское СИЗО

Итоги дня: 9 ноябряФото: Юрий Крысин (РБК-Украина)

Юрий Крысин, который подозревается в причастности к пыткам участников Майдана, возвращается в Лукьяновский следственный изолятор. Об этом сообщила в комментарии журналистам судья Соломенского суда Елена Курова, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, суд сегодня постановил, что его этапируют из колонии в СИЗО на неопределенный срок, а именно на время рассмотрения дела в Соломенском суде.

 

Драка в самолете: в Египте застряли украинские туристы

Итоги дня: 9 ноябряКоллаж РБК-Украина

В Египте застряло около 200 украинских туристов из-за то, что на борту самолета, который следовал рейсом из Киева в Шарм-эль-Шейх произошла драка.  Пилоты вынуждены были совершить экстренную посадку в Каире, чем вызвали задержку вылета еще четырех самолетов с украинцами.

В соответствии с авиационными нормами экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время.  

 

Сын чуть не уморил голодом собственную мать (видео)

Итоги дня: 9 ноябряКоллаж РБК-Украина

В Винницкой области в больницу доставили 87-летнюю женщину, которую собственный сын едва не уморил голодом. Старушка весила всего 30 килограммов.

Когда полуживую Брониславу Андрущенко доставили в больницу, вид женщины поразил даже медиков. "Мы такого не видели, когда человек - это кожа и кости", - призналась врачь инфекционного отделения Козятинской РЦЛ Татьяна Хомицкая.

По ее словам, все органы поражены от хронического недоедания: сердечно-сосудистая система, и нервная, и желудочно-кишечный тракт. Медики говорят, что старушку морили голодом несколько месяцев. 

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