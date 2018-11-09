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Порошенко не принял заявление Луценко об отставке

Новости » Политика    09.11.2018 - 18:51
Фото: Юрий Луценко (из открытых источников)
Фото: Юрий Луценко (из открытых источников)

В АПУ заявили, что перед Луценко "стоят важные задачи"

В пресс-службе Администрации президента Украины сообщили, что Петр Порошенко не принял заявление генпрокурора Юрия Луценко об отставке с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, в АПУ заявили, что перед Луценко "стоят важные задачи".

"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте", - сообщили в пресс-службе АПУ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 ноября в ходе выступления в парламенте с отчетом о ходе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Луценко заявил, что намерен подать главе государства заявление об отставке. При этом генпрокурор попросил нардепов рассмотреть это заявление на этой неделе. 

В тот же день первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила, что правящая коалиция не примет отставку Луценко. В Раде также провели рейтинговое голосование, по результатам которого отставку Луценко поддержали лишь 38 депутатов.

Уже 7 ноября пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор передал Порошенко заявление об отставке.

Отметим, что по словам источников РБК-Украина, Луценко заранее согласовал заявление об отставке с Порошенко и его окружением. Кроме того, источники РБК-Украина считают, что все, в том числе и сам Луценко, понимали, что голосов для его отставки в Раде не будет.

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