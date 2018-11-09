У Києві нардеп Лещенко потрапив в аварію

Фото: місце події (facebook.com/leshchenko)

Після зіткнення вантажівка з'їхала в кювет і перекинувся

У Києві на великій кільцевій дорозі сталася ДТП за участю автомобіля народного депутата Сергія Лещенка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook нардепа.

"Моя помічниця, з яким ми їхали разом, поїхала в лікарню з підозрою на можливий струс мозку. Водій вантажівки, який у нас в'їхав, слава Богу, теж живий і здоровий", - зазначив нардеп.

Фото: ДТП (facebook.com/leshchenko.ukraine)

Після зіткнення вантажівка з'їхала в кювет і перекинувся. Зараз на місці ДТП працюють медики.

"Надають допомогу водієві вантажівки", - повідомили очевидці.

Відзначимо, раніше в Харкові на вулиці Полтавський Шлях водій "жигулів" допустив зіткнення з пасажирським автобусом. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Обставини ДТП встановлюються. Стан здоров'я і травми постраждалих уточнюються.