Крисін повертається в Лук'янівське СІЗО

Фото: Юрій Крысин (РБК-Україна)

Крисіна етапують з колонії в СІЗО на час розгляду справи про напад на заправку в Солом'янському суді

Юрій Крисін, який підозрюється у причетності до тортур учасників Майдану, повертається в Лук'янівський слідчий ізолятор. Про це повідомила в коментарі журналістам суддя Солом'янського суду Олена Курова, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, суд сьогодні ухвалив, що його етапують з колонії в СІЗО на невизначений термін, а саме на час розгляду справи в Солом'янському суді.

Сьогодні на 14:00 годину було заплановане засідання по ще одній справі Крисіна - про напад на автозаправку.

Зазначимо, що на засідання не прибули адвокати Крисіна, була присутня лише прокурор. Засідання відбулося в кабінеті судді фактично таємно.

"Була винесена постанова про етапування його (Крисіна, - ред.) з колонії в Лук'янівське СІЗО. Засідання зараз вже закрито. Це моє право..У мене на минулому засіданні не було даних про те, де він перебуває... Ну розумієте це такий нюанс юридичний, від відеоконференції він відмовився. Він відмовився ще другого жовтня... Надійшла заява, що він відмовляється від участі в засіданні шляхом відеоконференції", - сказала вона.

Суддя заявила, що Крисін буде перебувати в СІЗО весь час, поки буде розглядатися справа щодо нападу на автозаправку в Солом'янському суді

"Так, фактично він буде перебувати в СІЗО весь час, поки буде розглядатися справа. Це час не визначений, невизначений термін ", - додала вона.

Адвокат Крисіна Євген Солодко повідомив в коментарі РБК-Україна, що про проведення засідання йому не повідомляли.

"Прокурор не сказала, що там є журналісти, так ми пішли в зал", - резюмувала суддя, пояснюючи, що засідання пройшло у її кабінеті.

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва в черговий раз оголосив перерву у підготовчому засіданні по справі Юрія Крисына. Зазначимо, сам обвинувачений на сьогодні знаходиться в колонії в Донецькій області, в якій він відбуває покарання у справі про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія взимку 2014 року.