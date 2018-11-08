Підсумки дня: 8 листопада

Рада схвалила нову модель оподаткування "євроблях"

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Верховна рада схвалила нову модель оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією ("евроблях"). Відповідний законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" парламент ухвалив у другому читанні сьогодні, 8 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

Закон підтримали 250 нардепів. Він повністю змінює модель акцизного податку, запроваджуються базові ставки акцизу. Також в законі термін розмитнення зі знижкою у 50% збільшено з 60 до 90 календарних днів.

Тим часом На акції "АвтоЄвроСили" під парламентом мітингувальники напали на народного депутата. Власники "евроблях" незадоволені прийнятим законом,

Туск: якщо підтримуєш Путіна, ти не християнський демократ

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Глава Європейської Ради Дональд Туск під час свого виступу на Конгресі Європейської Народної Партії 8 листопада заявив, що якщо хтось підтримує російську агресію в Україні, то не може називатись християнським демократом.

"Якщо ви підтримуєте Путіна та атаки в Україні, якщо ви за агресора та проти жертви, то ви - не демократичний християнин", - наголосив він під час свого виступу.

Також він зазначив, що неможна погодитись з твердженням, що ефективний захист європейського кордону, території та самобутності означає відмову від правил ліберальної демократії.

Студентка звинуватила співробітника Нацполіціі в домаганні і погрозах: у мережі скандал

Колаж РБК-Україна

У соцмережі спалахнув скандал, пов'язаний із серйозними звинуваченнями київської студентки Наталії Бурейко на адресу співробітника Департаменту захисту Національної економіки поліції Олександра Варченка. Про це дівчина розповіла дівчина у своєму Facebook, також опублікувавши фрагмент листування та фото.

Бурейко повідомила, що почалося все "з рандомного свайпа в Tinder і ненав'язливого спілкування вечорами". Спершу він здавався галантним чоловіком і джентельменом, але потім, як розповіла дівчина, чоловік почав нав'язливо і агресивно наполягати на зближенні, за який обіцяв її "озолотити".

Після відмови послідувала низка погроз та переслідувань, і дівчина подала заяву до київської прокуратури. В той же час багато українців припустили, що сторінка, на якій був опублікований пост, є фейковою.

Помер один із найжорстокіших маніяків в Україні (фото)

Фото: Колаж РБК-Україна

У понеділок, 5 листопада від серцевої недостатності помер "пологівський маніяк" Сергій Ткач.

Уродженець Кемеровській області Росії Ткач ґвалтував і вбивав на території Криму, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. Його жертвами ставали молоді дівчата і жінки близько 9-17 років. У 2008 році маніяк був засуджений до довічного ув'язнення за 37 доведених убивств. Всього за неофіційними даними і за словами самого Ткача від здійснив понад 100 убивств, доведення яких до цих пір збирає прокуратура.

За ґратами "пологівський маніяк" знайшов любов і став батьком. Дівчина з Росії, молодше його на 38 років, вирішила пов'язати своє життя з убивцею і народила від нього дитину.

Українцям анонсували "дуже цікавий листопад"

Фото: Колаж РБК-Україна

В Україні у п'ятницю, 9 листопада, завдяки антициклону опадів не очікується, температура повітря продовжить знижуватися, вітер переважно слабкий. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

"Якийсь дуже цікавий листопад. Руйнує всі стереотипи про осінні сльози, сірість, важкі хмари, елегійне хизування з сумними обличчями на диванах, сльотою і тривожними вітрами", - написала вона.

У той же час вона закликала одягатися серйозно, оскільки температура повітря невблаганно знижується.