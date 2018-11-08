Итоги дня: 8 ноября

Рада одобрила новую модель налогообложения "евроблях"

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Верховная рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией ("евроблях"). Соответствующий законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств" парламент принял во втором чтении сегодня, 8 ноября.

Закон поддержали 250 нардепов. Он полностью меняет модель акцизного налога, вводятся базовые ставки акциза. Также в законе срок растаможки со скидкой в 50% увеличен с 60 до 90 календарных дней.

Тем временем под Радой на акции "Автоевросилы" митингующие напали на депутата. Владельцы "евроблях" недовольны принятым законом.

Туск: если поддерживаешь Путина, ты не христианский демократ

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Глава Европейского Совета Дональд Туск во время своего выступления на Конгрессе Европейской Народной Партии 8 ноября заявил, что если кто-то поддерживает российскую агрессию в Украине, то не может называться христианским демократом.

"Если вы поддерживаете Путина и атаки в Украине, если вы за агрессора и против жертвы, то вы - не демократический христианин", - подчеркнул он во время своего выступления.

Также он отметил, что нельзя согласиться с утверждением, что эффективная защита европейской границы, территории и самобытности означает отказ от правил либеральной демократии.

Студентка обвинила сотрудника Нацполиции в домогательстве и угрозах: в сети скандал

Коллаж РБК-Украина

В соцсети вспыхнул скандал, связанный с серьезными обвинениями киевской студентки Натальи Бурейко в адрес сотрудника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко. Об этом девушка рассказала в своем Facebook, также опубликовав фрагмент переписки и фото.

Бурейко сообщила, что началось все "с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам". Сперва он казался галантным мужчиной и джентельменом, но затем, как рассказала девушка, принялся навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал ее "озолотить".

После отказа последовала череда угроз и преследований, и девушка подала заявление в киевскую прокуратуру. В то же время многие украинцы предположили, что страница, на которой был опубликован пост, является фейковой.

Умер один из самых жестоких маньяков в Украине (фото)

Фото: Коллаж РБК-Украина

В понедельник, 5 ноября от сердечной недостаточности умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач.

Уроженец Кемеровской области России Ткач насиловал и убивал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. Его жертвами становились молодые девушки и женщины около 9-17 лет. В 2008 году маньяк был приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств. Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача от совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура.

За решеткой "пологовский маньяк" нашел любовь и стал отцом. Девушка из России, моложе его на 38 лет, решила связать свою жизнь с убийцей и родила от него ребенка.

Украинцам анонсировали "Очень интересный ноябрь"

Фото: Коллаж РБК-Украина

В Украине в ближайшее время благодаря антициклону осадков не ожидается. Температура воздуха продолжит снижаться, ветер преимущественно слабый. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

"Какой-то очень интересный ноябрь. Разрушает все стереотипы про осенние слезы, серость, тяжелые облака, элегическое хвастовство с печальными лицами на диванах, слякоть и тревожные ветра", - написала она.

В то же время она призвала одеваться серьезно, так как температура воздуха неумолимо снижается.