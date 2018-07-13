Рада планує запровадити нову модель оподаткування легкових автомобілів

Прийняття проекту повинно сприяти розмитненню раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією

Парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 265 нардепів.

Зокрема, планується запровадити нову модель оподаткування акцизним податком легкових моторних транспортних засобів. У запропонованій системі повинна відбутися зміна оподаткування одиниці об'єму двигуна транспортного засобу на оподаткування одиниці легкового транспортного засобу.

Так, пропонується встановити базові ставки акцизного податку для нового легкового транспортного засобу з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см в розмірі 50 євро за одиницю і для нового легкового транспортного засобу з дизельним двигуном об'ємом 1000 куб. см в розмірі 75 євро за одиницю.

Визначення акцизного податку для кожного легкового транспортного засобу буде здійснюватися шляхом застосування до базових ставок акцизного податку коефіцієнтів.

Зазначено, що один коефіцієнт буде визначатися діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см, а другий коефіцієнт дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком провадження відповідного транспортного засобу до визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, які використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1).

Документом також пропонується:

встановити ставку для електричних легкових транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним або декількома), у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора. Сьогодні ставка становить 109,129 євро за одиницю транспортного засобу;

встановити ставку податку для гібридних легкових транспортних засобів в розмірі 100 євро за 1 одиницю. Сьогодні ставка становить 109,129 євро за одиницю транспортного засобу;

скасувати оподаткування акцизним податком кузовів для легкових транспортних засобів. Сьогодні ставка для нових кузовів становить 218 євро за одиницю і 872 євро для кузовів, які використовувалися;

скасувати тимчасово встановлені (до 31 грудня 2018 року) особливості оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, виготовлених після 1 січня 2010 року;

привести термінологію, яка використовується в Податковому кодексі України під час реєстрації транспортних засобів, у відповідності з законом "Про Національну поліції".

Так, в проекті наведені розрахунки розмірів акцизного податку для бензинових і дизельних легкових транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада включила до порядку денного законопроекти про розмитнення авто на єврономерах.