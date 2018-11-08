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Розмитнення "євроблях": Рада схвалила нову модель оподаткування легкових авто

Новини » Економіка    08.11.2018 - 13:58
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Затверджено нову модель оподаткування "евроблях"

Верховна рада схвалила нову модель оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією ("евроблях"). Відповідний законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" парламент ухвалив у другому читанні сьогодні, 8 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

Закон підтримали 250 нардепів.

Проектом запроваджується нова модель оподаткування акцизним податком легкових моторних транспортних засобів. У запропонованій системі повинна відбутися зміна оподаткування одиниці об'єму двигуна транспортного засобу на оподаткування одиниці легкового транспортного засобу.

Законом визначається ставка для легкових авто та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі авто, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД.

Формула ставки податку

Так, ставка податку для відповідного транспортного засобу визначається за формулою: Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік.

У цій формулі ставка базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:

  • з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів до 3000 куб. см - 50,0;
  • з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів понад 3000 куб. см - 100,0;
  • з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів до 3500 куб. см - 75, 0;
  • з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів понад 3500 куб. см - 150,0.

У формулі К двигун - це коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см.

Крім того, К вік - це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного авто, до року визначення ставки податку.

При цьому для нових авто та авто, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспортних засобів, що використовувалися понад 15 повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15.

Крім того, ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюється у розмірі 1 євро за 1 кВт. годин ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.

Також визначається, що ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00 (для транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном, одним або декількома), 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (гібридні легкові авто), встановлюється у розмірі 100 євро за 1 штуку.

У законі термінологія, яка використовується у Податковому кодексі України при реєстрації транспортних засобів, приводиться у відповідність до закону "Про Національну поліцію".

Як писало РБК-Україна раніше, Рада прийняла за основу в першому читанні відповідний законопроект у липні. Документ підтримали 265 нардепів.

Нагадаємо, голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної ради Ніна Южаніна заявила, що виконати вимоги мітингувальників у законах про ввезення автомобілів на єврономерах неможливо. Відповідаючи на питання журналістів, голова комітету зазначила, що в законопроектах неможливо змінити показник обсягу двигуна і вік автомобіля на вимогу активістів під Радою.

Як писало РБК-Україна раніше, в зв'язку з мітингами власників "евроблях" у центрі Києва 7 листопада посилили охорону порядку.

Підкреслимо, комітет ВР з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти два законопроекти про "евробляхи", проте мітингувальники не згодні з редакцією профільного комітету.

Парламент провалив за основу закон про сімейну медицину Рада сьогодні розгляне законопроекти про "євробляхи"
Теми: Засідання Ради
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