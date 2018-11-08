У власників "євроблях" буде 90 днів на розмитнення з 50% знижкою, - Южаніна

Фото: Ніна Южаніна (УНІАН)

Відповідна зміна внесена перед голосуванням за закон з ініціативи коаліції фракцій парламенту

У законі про розмитнення ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією ("евроблях") строк розмитнення зі знижкою у 50% збільшено з 60 до 90 календарних днів. Відповідну правку з голосу озвучила голова комітету з питань податкової та митної політки Ніна Южаніна з трибуни ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, відповідна зміна внесена перед голосуванням за закон з ініціативи коаліції фракцій парламенту.

"Я прошу в поправці 60-1 врахувати в пункті 20 проекту закону, де пропонували застосування понижуючого коефіцієнту на 60 календарних днів зробити понижуючий коефіцієнт на 90 календарних днів. Прошу доручити комітету та головному юридичному управлінню апарату ВР опрацювати закон з зазначеною тільки що єдиною зміною", - заявила Южаніна.

Парламентар наголосила, що у формуванні ставки акцизного податку було враховано вимоги активістів під Верховною радою.

"Щодо вартісного коефіцієнту - він присутній завжди, тому що 30% - це мито і ПДВ, яке платиться від вартості автомобілів. Вартість автомобілів нових не занижується - вона йде від заводів-виробників. Тобто, 30% від вартості, яка додатково сплачується. По-друге, нам активісти говорили, що вони погоджуються на ставку акцизного податку в розмірі до 400 євро. Ми якраз таку ставку і зробили. 400 євро і буде акциз, який вони мають сплатити. Зниження ставки вдвічі буде діяти 90 днів з дня початку дії закону", - пояснила Южаніна.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила нову модель оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією ("евроблях").

Так, ставка податку для відповідного транспортного засобу визначається за формулою: Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік.

Южаніна також заявляла, що кошти за розмитнення автомобілів, ввезених в Україну з 1 січня 2015 року, пропонується направити до Пенсійного фонду.