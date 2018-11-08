Туск: якщо підтримуєш Путіна, ти не християнський демократ

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Із відповідною заявою Дональд Туск виступив на Конгресі Європейсткої народної партії

Глава Європейської Ради Дональд Туск під час свого виступу на Конгресі Європейської Народної Партії 8 листопада заявив, що якщо хтось підтримує російську агресію в Україні, то не може називатись християнським демократом. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Європейської Ради.

"Якщо ви підтримуєте Путіна та атаки в Україні, якщо ви за агресора та проти жертви, то ви - не демократичний християнин", - наголосив він під час свого виступу.

Також він зазначив, що неможна погодитись з твердженням, що ефективний захист європейського кордону, території та самобутності означає відмову від правил ліберальної демократії.

Зазначимо, що на когресі також перебуває президент України Петро Порошенко та українська делегація в Раді Європи.

Якщо ти підтримуєш Путіна і агресію проти України, то ти не можеш називатися християнським демократом. - сильний месидж Президента Європейської Ради Дональда Туска, який Конгрес ЄНП у Гельсінкі зустрів довгими аплодисментами.#Up2EU pic.twitter.com/mdaJiywP2E — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 8 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 7 листопада, Конгрес Європейської народної партії не визнав анексію Криму. Відповідна поправка була включена в резолюцію Конгресу, прийняту в підтримку України.