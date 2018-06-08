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Рада не заборонила трансляцію ЧС-2018

НовиниПолітика    08.06.2018 - 04:06
Фото: ВРУ (РБК-Україна)
Фото: ВРУ (РБК-Україна)

За включення проекту постанови до порядку денного проголосувало недостатньо депутатів

У Верховній раді не включили до порядку денного проект постанови про недопущення трансляції в Україні чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Російській Федерації з 14 червня по 15 липня. Про це поінформувала народний депутат Ольга Червакова у своєму Facebook.

Нардеп зазначила, що за включення проекту до порядку денного проголосувала недостатня кількість депутатів.

"Проект постанови про недопущення трансляції в Україні чемпіонату світу з футболу не включили до порядку денного. Не вистачило голосів. Наступний пленарний тиждень - вже футбол ", - зазначила нардеп.

 

Проект Постанови про недопущення трансляції в Україні чемпіонату світу з футболу не включено в порядок денний. Забракло...

Опубліковано Olga Chervakova 7 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради рекомендував заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018.

У свою чергу уряд Великобританії, Данії і Австралії оголосили про дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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