ГПУ відкрила справу стосовно нардепа Мураєва за висловлювання про Сенцова

Мураєв в ефірі одного з телеканалів назвав Сенцова терористом

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно нардепа Євгена Мураєва за його висловлювання про політв'язня Олега Сенцова. Про це в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За словами Сарган, прокурори внесли до ЄРДР повідомлення про вчинення Мураєвим злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про злочин) КК України. Також вона підтвердила, що підставою для відкриття справи стало оголошення про дії Мураєва нардепом Сергієм Пашинським з трибуни парламенту.

Сарган додала, що напередодні Мураєв в ефірі "112 Україна" назвав Сенцова терористом, а також заявив про нібито підготовку режисером підпалів і вибухів. У ГПУ відзначають, що такі дії можуть підставити під сумнів доцільність можливого обміну Сенцова.

Розслідувати справу стосовно Мураєва доручили слідчим Служби безпеки України.

Генеральною прокуратурою України 08.06.2018 до ЄРДР внесено повідомлення щодо вчинення народним депутатом України Є.... Опубліковано Ларисою Сарган 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, напередодні в ході прямої лінії президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не думав про обмін Сенцова.