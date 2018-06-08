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У Києві затримали догхантера Святогора

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 16:43
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Йому вже вручено підозру та повістку в суд для обрання запобіжного заходу

Поліція Києва затримала догхантера Олексія Святогора біля його будинку. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Дійсно, догхантера Святогора затримано, його везуть у Дніпровський райвідділок. Його було затримано активістами і правоохоронцями, він довго перебував у розшуку. В розшук він був поданий у Шевченківському районі. У понеділок очікується обрання запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

Йому вже вручено підозру та повістку в суд для обрання запобіжного заходу. 

Нагадаємо, 4 травня Зарічний районний суд Сум засудив місцевого жителя до шести місяців арешту за вбивство бездомного собаки.

Відзначається, що при призначенні покарання суд врахував характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного. Згідно з обвинувальним актом, підсудний щиро розкаявся і активно сприяв розкриттю злочину.

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Теги публікації: собака, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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