У Києві затримали догхантера Святогора

Йому вже вручено підозру та повістку в суд для обрання запобіжного заходу

Поліція Києва затримала догхантера Олексія Святогора біля його будинку. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Дійсно, догхантера Святогора затримано, його везуть у Дніпровський райвідділок. Його було затримано активістами і правоохоронцями, він довго перебував у розшуку. В розшук він був поданий у Шевченківському районі. У понеділок очікується обрання запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

Йому вже вручено підозру та повістку в суд для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 4 травня Зарічний районний суд Сум засудив місцевого жителя до шести місяців арешту за вбивство бездомного собаки.

Відзначається, що при призначенні покарання суд врахував характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного. Згідно з обвинувальним актом, підсудний щиро розкаявся і активно сприяв розкриттю злочину.