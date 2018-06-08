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Трамп: Росія повинна бути на саміті G7

НовиниПолітика    08.06.2018 - 15:35
Фото: Дональд Трамп (The White House)
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Трамп висловився за присутність Росії на саміті

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутнім на саміті країн "великої сімки" (G7). Про це повідомило в п'ятницю агентство Bloomberg.

Так, Трамп висловився за присутність Росії на саміті G7.

"Вони викинули Росію. Вони повинні дозволити Росії повернутися. Нам потрібна Росія за переговорним столом", - цитує Трампа CNBC.

Зазначимо, що Росію виключили з групи країн G8 після окупації українського Криму в 2014 році. Поки неясно, чи мав на увазі Трамп повернення до формату G8 або ж надання Росії статусу спостерігача.

Сьогодні, 8 червня, у Квебеку (Канада) відкривається зустріч лідерів Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії. Саміт триватиме до 9 червня.

Нагадаємо, при цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявляла, що приєднання Російської Федерації до країн "Великої сімки" зараз неможливо. Так, за словами Меркель, учасники G7 дотримуються спільних цінностей, зокрема міжнародного правопорядка.

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Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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