Трамп висловився за присутність Росії на саміті

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутнім на саміті країн "великої сімки" (G7). Про це повідомило в п'ятницю агентство Bloomberg.

Так, Трамп висловився за присутність Росії на саміті G7.

"Вони викинули Росію. Вони повинні дозволити Росії повернутися. Нам потрібна Росія за переговорним столом", - цитує Трампа CNBC.

Трамп: Росія повинна бути на саміті G7 pic.twitter.com/r3knoljVqV — Агентство Рейтер (@reuters_russia) June 8, 2018

Зазначимо, що Росію виключили з групи країн G8 після окупації українського Криму в 2014 році. Поки неясно, чи мав на увазі Трамп повернення до формату G8 або ж надання Росії статусу спостерігача.

Сьогодні, 8 червня, у Квебеку (Канада) відкривається зустріч лідерів Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії. Саміт триватиме до 9 червня.

Нагадаємо, при цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявляла, що приєднання Російської Федерації до країн "Великої сімки" зараз неможливо. Так, за словами Меркель, учасники G7 дотримуються спільних цінностей, зокрема міжнародного правопорядка.