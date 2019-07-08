Між Росією і Грузією припинилися прямі перельоти

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Прямі рейси між країнами зупиняють 8 авіакомпаній

З 8 липня офіційно припинилися прямі перельоти між Росією і Грузією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

Повідомляється, що сьогодні набув чинності указ російського президента Володимира Путіна, який забороняє авіакомпаніям виконувати рейси з Росії на територію Грузії з 8 липня 2019 року. Крім того, він доручив туроператорам в період заборони не продавати путівки в Грузію.

Останні рейси з Грузії в Росію були виконані 7 липня. За даними міністерства транспорту РФ, заборону літати в Грузії буде коштувати російським авіакомпаніям близько 3 мільярдів рублів.

Крім того, в Грузії повідомили, що через санкції з боку Росії компанія Georgian Airways змінює графік руху прямих польотів Тбілісі-Москва-Тбілісі Тбілісі (Єреван) - Москва, (Єреван) - Тбілісі.

Нагадаємо, 22 червня Міністерство транспорту Росії заборонило авіакомпаніям Грузії здійснювати польоти на територію країни. Головною причиною стала необхідність забезпечення авіаційної безпеки.

Зазначимо, відносини між країнами в черговий раз загострилися після виступу російських політиків у парламенті Грузії. Зокрема, виступ депутата Сергія Гаврилова з місця спікера викликало масові протести, які в перший же день вилилися в штурм парламенту. Протестувальники також вимагали відставки міністра МВС і дострокових виборів. В результаті влада частково задовольнила їхні умови.