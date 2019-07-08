Долар і євро продовжують знижуватися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 9 копійок, євро на 24 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 липня 2019 року, о 13:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 25,82 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 25,54 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 24 копійки до 29,11 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,40 - 25,70 (25,50 - 25,80 - 5 липня), продажу 25,70 - 26,30 (25,80 - 26,30 - 5 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,54 (25,67 - 5 липня), продажу - 25,82 (25,91 - 5 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,40 - 28,90 (28,60 - 29,20 - 5 липня), продажу 28,90 - 29,50 (29,20 - 29,70 - 5 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,60 (28,86 - 5 липня), продажу - 29,11 (29,35 - 5 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 5 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 5 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,77 - 5 липня), продажу 4,09 (4,11 - 5 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,6200 - 25,6400 грн/долар, євро 28,7558 - 28,7783 грн/євро, російський рубль 0,4011 - 0,4016 грн/рубль.