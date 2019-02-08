Підсумки дня: 8 лютого

•Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу, 8 февраля, завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019

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•Россия не отправит своих наблюдателей на выборы в Украине. В России заявили, что решение Украины об отказе в аккредитации гражданам РФ в составе миссии БДИПЧ было "ожидаемым"

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•Появилась информация о том, что отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" произошло в 2015 году в Болгарии. Еще одним пострадавшим в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", которой отравили семью Скрипалей, оказался бизнесмен из Болгарии

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