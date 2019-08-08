ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" знову знизив ціни на газ для населення

Новини » Енергетика    08.08.2019 - 18:41
"Нафтогаз" знову знизив ціни на газ для населення
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Ціни на газ для населення в серпні знизяться ще на 5,1%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знижує ціни на газ для населення ще на 5,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогаза".

Повідомляється, що "Нафтогаз" розрахував нову ціну на газ для потреб населення та інших споживачів за ПСО (спецзобов'язання) на серпень. Зокрема, нова ціна визначена на рівні 4 653,54 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат).

У порівнянні з липнем ціни на газ знизяться на 5,1%. Кінцева ціна газу в регіонах буде залежати від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- або міськгазу. Постачальники газу зобов'язані повідомити споживачам про кінцеву ціну.

Зазначимо, з квітня ціни на газ для населення знизилися вже на 25,4%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну газу для населення. У розпорядженні уряду йдеться, що вартість газу повинна знизитися до 4640 гривень за тисячу кубометрів, що на 265 гривень нижче липневої ціни.

Представник президента в уряді Андрій Герус заявив, що підстав для підвищення тарифів на тепло немає при сьогоднішній ціні газу.

 

Ізраїль, Кіпр і Греція працюють над поставками газу в ЄС
Новини України газНафтогаз УкраїниЦіна на газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся