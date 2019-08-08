"Нафтогаз" знову знизив ціни на газ для населення

Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Ціни на газ для населення в серпні знизяться ще на 5,1%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знижує ціни на газ для населення ще на 5,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогаза".

Повідомляється, що "Нафтогаз" розрахував нову ціну на газ для потреб населення та інших споживачів за ПСО (спецзобов'язання) на серпень. Зокрема, нова ціна визначена на рівні 4 653,54 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат).

У порівнянні з липнем ціни на газ знизяться на 5,1%. Кінцева ціна газу в регіонах буде залежати від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- або міськгазу. Постачальники газу зобов'язані повідомити споживачам про кінцеву ціну.

Зазначимо, з квітня ціни на газ для населення знизилися вже на 25,4%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну газу для населення. У розпорядженні уряду йдеться, що вартість газу повинна знизитися до 4640 гривень за тисячу кубометрів, що на 265 гривень нижче липневої ціни.

Представник президента в уряді Андрій Герус заявив, що підстав для підвищення тарифів на тепло немає при сьогоднішній ціні газу.