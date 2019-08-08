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Посольство США закликало Росію вивести війська після загибелі військових на Донбасі

Новини » Політика    08.08.2019 - 15:37
Посольство США закликало Росію вивести війська після загибелі військових на Донбасі
Фото: посольство США (ua.usembassy.gov)

Конфлікт припиниться, якщо на Донбасі не буде російських сил

Сполучені Штати Америки закликають Росію вивести своїх військових з України, щоб покласти край конфлікту. Про це повідомляє посольство США в Києві у Twitter.

Як зазначається в повідомленні, після того, як 6 серпня загинули четверо українських військовослужбовців, президент Володимир Зеленський і ЗСУ "виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії" і зберегли потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту.

"Такий підхід заслуговує на повну підтримку "нормандської четвірки", включаючи Росію. Росія могла б виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили", - йдеться в повідомленні посольства.

Посольство США закликало Росію вивести війська після загибелі військових на Донбасі

Нагадаємо, с 7 серпня президент України Володимир Зеленський після проведення термінового засідання з силовиками заявив, що зранку провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Причиною розмови стала загибель чотирьох українських військових в результаті порушення припинення вогню.

Крім того, український президент закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна як можна швидше зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі. Він уже анонсував переговори з Макроном і Меркель.

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