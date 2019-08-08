Зеленський: в Україні будуть легалізовані азартні ігри

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський це заявив на бізнес-форумі в Туреччині

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри. Про це він заявив на бізнес-форумі в Туреччині, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, легалізація азартних ігор буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря.

"Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в пятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру - регіони біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів", - сказав він.

Додамо, азартні ігри в Україні заборонені законом з 2009 року. У 2011-му депутати ввели заборону ще й на онлайн-казино, незалежно від того, в якій країні перебуває ігровий сервер.

Нагадаємо, в 2017 році генеральний прокурор України Юрій Луценко виступив за легалізацію грального бізнесу. Крім того, Луценко тоді зазначив, що такі заклади повинні розташовуватися не в селах і містах, і не в безпосередній близькості до шкіл.

Крім того, вчора Зеленський на зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад заявив, що на законодавчому рівні приймуть положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.