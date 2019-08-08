ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-главі НКРЕКП Вовку повідомили про підозру через "Роттердам+"

Новини » Політика    08.08.2019 - 12:26
Екс-главі НКРЕКП Вовку повідомили про підозру через "Роттердам+"
Фото: Дмитро Вовк (uacrisis.org)

НАБУ оголосило про підозру ще 5 особам

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитру Вовку, причетниму до запровадження так званої формули "Роттердам+". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що його і ще п'ятьох осіб підозрюють у скоєнні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нанесено 18,87 млрд гривень збитків.

Як зазначається, серед підозрюваних екс-голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Дмитру Вовку.  Також чинний директор ДП "Оператор ринку", який на момент запровадження "Роттердам+" був членом НКРЕКП); начальник відділу НКРЕКП; керівник управління НКРЕКП; заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департамента однієї з компаній зазначеної групи. 

Повідомляється, що дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (Зловживання службовим становищем). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

"Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі", - йдеться у повідомленні.

Після того, у березні 2016 року НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації.

"Це, в свою чергу, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. В результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - додали у прес-службі.

Сам Дмитро Вовк називає цю справу "розкрученою медійною бульбашкою", а дії НАБУ розцінює як вибивання доказів під звинувачення.

Екс-главі НКРЕКП Вовку повідомили про підозру через &quot;Роттердам+&quot;

 

Нагадаємо, представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про фактичну ліквідацію формули "Роттердам+

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський заявив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Євдокимова Членам ДВК в окрузі, де переміг Балога, повідомили про підозру
Новини України подозрениеНКРЕКПНАБУРоттердам+
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся