Екс-главі НКРЕКП Вовку повідомили про підозру через "Роттердам+"

Фото: Дмитро Вовк (uacrisis.org)

НАБУ оголосило про підозру ще 5 особам

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитру Вовку, причетниму до запровадження так званої формули "Роттердам+". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що його і ще п'ятьох осіб підозрюють у скоєнні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нанесено 18,87 млрд гривень збитків.

Як зазначається, серед підозрюваних екс-голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Дмитру Вовку. Також чинний директор ДП "Оператор ринку", який на момент запровадження "Роттердам+" був членом НКРЕКП); начальник відділу НКРЕКП; керівник управління НКРЕКП; заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департамента однієї з компаній зазначеної групи.

Повідомляється, що дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (Зловживання службовим становищем). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

"Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі", - йдеться у повідомленні.

Після того, у березні 2016 року НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації.

"Це, в свою чергу, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. В результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - додали у прес-службі.

Сам Дмитро Вовк називає цю справу "розкрученою медійною бульбашкою", а дії НАБУ розцінює як вибивання доказів під звинувачення.

Нагадаємо, представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про фактичну ліквідацію формули "Роттердам+.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський заявив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.