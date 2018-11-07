У Херсоні проходить прощання з Катериною Гандзюк

Фото: прощання з Катериною Гандзюк (РБК-Україна/Сергій Грішин)

На прощання з Гандзюк прийшли кілька сотень людей

В херсонському Палаці молоді проходить прощання з убитою громадською активісткою Катериною Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Попрощатися з керуючою справами Херсонської міської ради прийшло кілька сотень людей. Серед них місцеві громадські активісти, волонтери, військові та чиновники.

В Херсон також приїхали близькі і друзі Гандзюк. Вони не пустили голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва в будівлю, де проходить прощання.

Фото: прощання з Катериною Гандзюк (РБК-Україна/Сергій Грішин)

Під палацом молоді чергують кілька поліцейських і активісти націоналістичних організацій. Раніше вони підпалили димові шашки під місцевим управлінням поліції. На будівлі з'явилися написи "Вбивць на нари".

Активісти звинувачують у пособництві у вбивстві Гандзюк херсонську поліцію. Також вони закидали шашками будинок колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука - Ігоря Павловського. Раніше ЗМІ повідомляли, що він може бути причетний до нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року. Павловський - один з керівників підприємства з охорони правопорядку "Чорний туман".

Депутат Паламарчук заявив, що не має стосунку до вбивства Гандзюк, але звільнив свого помічника. Павловський також спростував свою причетність до замаху, але визнав, що був допитаний у цій справі.

Нагадаємо, у вівторок, генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що всі матеріали розслідування вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк повністю засекречені. Луценко, зокрема, підкреслив, що слідство не завершено. А тому створена Верховною радою тимчасова слідча комісія (ТСК) не зможе отримати доступ до документів. Також генпрокурор заявив, що подасть у відставку, але Верховна рада не проголосувала за відповідне рішення.

Додамо, голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на Катерину Гандзюк. Всього поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експериментах, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій стосовно 31 особи. Закінчилося слідство по п'яти обвинуваченим - це виконавці і організатори злочину.

За даними заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича, ні один з представників поліції Херсонської області не був звільнений та не подав у відставку після смерті Гандзюк.

Напад на Гандзюк відбувся в Херсоні 31 липня - активістці хлюпнули в обличчя літр кислоти. Після нападу Гандзюк доставили спочатку в лікарню Херсона, а потім перевезли до Києва. 4 листопада Гандзюк померла. На даний момент справа Гандзюк, за рішенням Генпрокуратури, що розслідує Служба безпеки України.