Луценко передав президенту заяву про відставку

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Прес-секретар Луценка повідомила про передачу заяви генпрокурора про відставку Порошенку

Генпрокурор Юрій Луценко передав президенту України Петру Порошенку заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на "Інтерфакс-Україна".

Про факт передачі заяви Луценка повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 6 листопада 2018 року, виступаючи у Верховній раді України із звітом про хід розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку з поста гепрокурора. Він також повідомляв, що відповідну заяву направить президенту і просив Раду на цьому тижні підтримати його звільнення.

Тогож дня перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не прийме відставку Луценка. Крім того, у Раді провели рейтингове голосування, за результатами якого відставку генпрокурора підтримали 38 депутатів.

Додамо, як писало РБК-Україна з посиланнями на джерела, Луценко заздалегідь погодив заяву про відставку з Порошенком і його оточенням. За словами джерел РБК-Україна, всі, в тому числі й сам Луценко, розуміли, що голосів для його відставки в Раді не буде.