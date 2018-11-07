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Порошенко схвалив закон про кримінальну відповідальність за незаконний в'їзд в Україну

Новини » Політика    07.11.2018 - 12:15
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент підписав законопроект №7017

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №7017 про кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону в деяких випадках. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Верховної ради України.

Згідно з документом, вводиться кримінальна відповідальність за перетин держкордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил або інших силових відомств держави-агресора (Росії) у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску без відповідних документів або з документами, що містять недостовірні відомості.

Таке діяння буде каратися позбавленням волі на строк до трьох років.

При цьому за повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб буде наступати відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, а вчинення таких дій з застосуванням зброї загрожує тюремним строком від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, в жовтні Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7017 "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону", за документ проголосували 243 депутати ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроект №7017 "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону", за документ проголосував 241 депутат ВР.

Додамо, в серпні перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий відзначав, що в Україні загострилася проблема нелегальної міграції, а це може становити загрозу держбезпеці України.

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