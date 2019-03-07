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Підсумки дня: 7 березня

Новини » Інше    07.03.2019 - 18:32

Підсумки дня: 7 березня

• Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

• Генпрокурор України Юрій Луценко розказав деталі по справі підкупу кандидата у президенти на виборах 2019 - Юрія Тимошенка

• На кандидата на виборах 2019 Володимира Зеленського можуть відкрити декілька кримінальних справ, а також готують провокації в окремих районах Луганської області

• Українські правоохоронці затримали колишніх менеджерів "Укргазвидобування" за хабар в 1 млн доларів

• Кандидат в президенти України, народний депутат Євген Мураєв заявив про відмову балотуватися на пост глави держави на користь іншого кандидата

• На тлі секс-скандалу в ЗСУ ще одна гучна історія, яка сталася в Київському національному університеті, отримала продовження

• Forbes назвав імена найбагатших жителів України. Так, у оновленому рейтингу авторитетного видання присутні імена відразу сімох українців

• Погода в Україні в найближчі дні буде нестабільною – очікуються невеликі дощі, сильний поривчастий вітер, низькі температури повітря у східних областях

 

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