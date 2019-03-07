Луценко розповів деталі по справі підкупу кандидата у президенти

За словами Луценка, Валерій Дубіль являється замовником шантажу та підкупу кандидата Юрія Тимошенка
Генпрокурор України Юрій Луценко розказав деталі по справі підкупу кандидата у президенти на виборах 2019 - Юрія Тимошенка. Про це на брифінгу щодо спроби підкупу одного з кандидатів в президенти України заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За словами Луценка, Тарас Костанчук глава партії і його співучасник Іщенко домовлялися про підкуп у переписці.
"Вчора ГПУ разом із ДБР та СБУ затримала Костанчука Тараса та Іщенка Олександра, які здійснювали перешкоджання діяльності суб'єкту виборчого процесу - Юрію Тимошенко. Вони запропонували Тимошенку, як стало відомо, зняти свою кандидатуру за фінансову винагороду", - сказав Луценко.
На брифінгу продемонстрували скріншоти переписки з організатором даного злочину.
"Валерій Дубіль очевидно являється замовником шантажу та підкупу кандидата Юрія Тимошенка", - сказав Луценко.
Нагадаємо, кандидату в президенти на виборах 2019 Юрію Тимошенко пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися. Сам Тимошенко одразу звернувся до Генпрокуратури. Тих, хто пропонували кошти затримали.