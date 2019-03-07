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Зеленський заявив про підготовку справ проти нього і провокацій в ОРЛО

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 11:39
Зеленський заявив про підготовку справ проти нього і провокацій в ОРЛО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зазначив, що кримінальні справи стосовно нього вже реєструють

На кандидата на виборах 2019 Володимира Зеленського можуть відкрити декілька кримінальних справ, а також готують провокації в окремих районах Луганської області. Про це заявив Зеленський у зверненні на своїй сторінці в Facebook.

Зеленський зазначив, що чинна влада почала прослуховувати його офіс, а також реєструє кримінальну справу за відмивання коштів. За його словами, найближчим часом може з'явитися справа про те, що він у 2002 збив пішохода у Чернігівській області.

"Третє - з'явилася інформація, що спеціальні люди шукають контакти на території "ЛНР", щоб там встановити мої політичні білборди, бігборди з моїм обличчям. Я дуже радий, що у нашої влади багато друзів серед терористів", - зауважив Зеленський.

 

 

Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 6 березня 2019 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція виявила пристрій для прослуховування біля офісу Зеленського. За даним фактом відкрили кримінальну справу. Факт розслідування підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Згідно з даними Інституту аналізу та прогнозування, на початок березня Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко лідирують на виборах президента 2019.

 

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