Двох екс-менеджерів "Укргазвидобування" затримали за хабар в 1 млн доларів

Фото: колишніх менеджерів "Укргазвидобування" затримала СБУ (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Менеджерам "Укргазвидобування" також повідомили про підозру

Українські правоохоронці затримали колишніх менеджерів "Укргазвидобування" за хабар в 1 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що вчора прокурори САП і оперативники СБУ затримали і повідомили про підозру двом колишнім високопоставленим особам "Укргазвидобування", викритих на отриманні 1 млн доларів хабара. За ці гроші вони підписали договір з компанією про постачання продукції на "Укргазвидобування".

Затриманим інкримінується одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. До суду направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звинуватив "Укргазвидобування" в зриві урядових планів з видобутку.

Раніше він також оголосив, що в Україні вже в березні запустять перші електронні аукціони на нафтогазові родовища. Він також уточнив, що стартова ціна буде коливатися від 5 до 500 млн гривень.

