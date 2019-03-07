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Мураєв знімає свою кандидатуру з президентських виборів

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 16:04
Мураєв знімає свою кандидатуру з президентських виборів
Фото: Євген Мураєв (opposition.org.ua)

Мураєв заявив, що знімає кандидатуру на користь Вілкула

Кандидат в президенти України, народний депутат Євген Мураєв заявив про відмову балотуватися на пост глави держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Мураєв сказав, що знімає свою кандидатуру на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

"Я знімаю свою кандидатуру ... на користь Олександра Вілкула", - заявив Мураєв.

Зазначається, що 7 березня - останній день для подачі заяв про зняття кандидатів з виборів, 8 березня ЦВК повинна затвердити остаточний список претендентів на пост глави держави.

Нагадаємо, Мураєв був зареєстрований кандидатом на вибори президента України 15 січня 2019 року. 

РБК-Україна писало, що результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у період з 19 по 28 лютого 2019 року, свідчать, що Мураєв міг увійти у десятку кандидатів, яких підтримали б на виборах. Мураєв міг би набрати 2,5% голосів.

 

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