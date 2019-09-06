Підсумки дня: 6 вересня
Колаж РБК-Україна
Вілкула та Колеснікова оголосили в розшук, НБУ різко знизив офіційний курс долара та інші новини
- Колишніх народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова оголосили в розшук
- Президент України Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї
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Звільнення Володимира Цемаха, якого вважають свідком у справі про катастрофу MH17, стало можливим, так як у Спільної слідчої групи (JIT) достатньо доказів причетності Росії, заявив розслідувач Bellingcat Христо Гвоздєв
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО)
- Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем
- У Києві пасажир троллейбуса відкрив вогонь з пістолета прямо в салоні транспорту. Є постраждалі
- Погода в Україні в суботу і неділю, 7 і 8 вересня, очікується сприятлива майже у всіх областях країни. Проте жителі деяких регіонів не зможуть порадіти яскравому сонцю і комфортній теплій температурі