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Зеленський змінив склад РНБО

Новини » Політика    06.09.2019 - 15:31
Зеленський змінив склад РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 6 вересня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ №665/2019 був оприлюднений 6 вересня.

Згідно з указом президента, в персональний склад РНБО були введені прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр оборони Андрій Загороднюк і голова Верховної ради Дмитро Разумков (за згодою).

Також президент затвердив персональний склад РНБО главу СБУ Івана Баканова, міністра закордонних справ Вадима Пристайка і генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Крім того, Зеленський вивів з РНБО Василя Грицака, Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна, Юрія Луценка, Андрія Парубія, Павла Петренка, Степана Полторака.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада Національної безпеки і оборони України пропонує монетизувати пільги ветеранам. В ході виступу на II Міжнародному ветеранському та волонтерському форумі Данилюк висловився за необхідність оптимізації підходів до отримання ветеранами пільг. Зокрема, мова йде про часткову їх монетизації.

Крім того, секретар РНБО Олександр Данилюк провів засідання експертної групи з питань захисту національних інтересів в енергетиці про актуальні загрози національній безпеці України в газовій сфері.

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