ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Итоги дня: 6 сентября

Новости » Прочее    06.09.2019 - 18:21

Итоги дня: 6 сентябряКоллаж РБК-Украина

Вилкула и Колесникова объявили в розыск, НБУ резко снизил курс доллара и другие новости

  • Бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск
  • Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о легализации оружия
  • Освобождение Владимира Цемаха, которого считают свидетелем в деле о катастрофе MH17, стало возможным, так как у Совместной следственной группы (JIT) достаточно доказательств причастности России, заявил расследователь Bellingcat Христо Гвоздев
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)
  • Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
  • В Киеве пассажир троллейбуса открыл огонь из пистолета прямо в салоне транспорта. Есть пострадавшие
  • Погода в Украине в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, ожидается благоприятная почти во всех областях страны. Однако жители некоторых регионов не смогут порадоваться яркому солнцу и комфортной теплой температуре
Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь