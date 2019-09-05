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Звільнення Цемаха викликає питання, - МЗС Нідерландів

Новини » Політика    05.09.2019 - 17:44
Звільнення Цемаха викликає питання, - МЗС Нідерландів
Фото: Стеф Блок (government.nl)

Нідерланди намагаються з'ясувати мотиви звільнення Цемаха

Звільнення свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха з-під варти викликає питання у нідерландської сторони. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, передає RTL Nieuws.

Зокрема, Блок підкреслив, що знаходиться в тісному контакті з українською владою з приводу звільнення Цемаха.

"Повідомлення з Києва викликають багато питань", - підкреслив він, не вдаючись у подробиці.

Нідерландські ЗМІ пишуть, що Цемаха могли звільнити нібито в рамках обміну полоненими з Російської Федерацією. При цьому підкреслюється, що Цемах українець, а не росіянин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Він підозрюється в участі в діяльності терористичної організації, здійсненні теракту, в результаті якого загинули українські військові. За словами прокурора, підозри обґрунтовані і підтверджені доказами.

Крім того, його вважають ключовим свідком у справі про катастрофу MH17. Обвинувачення побоюється, що Цемах тепер може повернутися на окупований Донбас. Можливість обміну Цемаха на політв'язнів українська сторона поки не коментує.

Цемах повернеться на окупований Донбас, - прокурор
Новини України Нідерландиобмін полоненимиMH17
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