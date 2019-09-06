У Bellingcat назвали можливу причину звільнення Цемаха

Фото: Володимир Цемах (скрін відеотрансляції youtube.com)

Звільнення Цемаха стало можливим, оскільки в JIT достатньо доказів по MH17

Звільнення Володимира Цемаха, якого вважають свідком у справі про катастрофу MH17, стало можливим, так як у Спільної слідчої групи (JIT) достатньо доказів причетності Росії. Про це в інтерв'ю "Настоящему времени" заявив розслідувач Bellingcat Христо Гвоздєв.

За його словами, рішення про звільнення Цемаха було несподіваним, проте ще тиждень тому було відомо, що Росія вимагала включити його в списки на обмін полоненими, погрожуючи взагалі зірвати обмін за формулою "35 до 35". Він також зазначив, що Україна і JIT могли погодитися на звільнення Цемаха, тому що у офіційного слідства достатньо доказів причетності Росії до катастрофи MH17.

"З точки зору доказової бази, нічого особливо не зміниться. Міжнародна слідча група накопичила так багато об'єктивних доказів, що доводять причетність Росії, що для суду це нічого не змінить", - додав Гвоздєв.

Він також висловив упевненість в тому, що Україні слід поділитися з міжнародним слідством деталями переговорів щодо обміну. На його думку, ультиматум Росії про видачу Цемаха стане вагомим доказом його причетності до катастрофи MH17.

Нагадаємо, вчора Київський апеляційний суд відпустив Цемаха з-під варти під особисте зобов'язання.

Після цього з'явилася інформація, що його включили в списки на обмін полоненими. Більш того, за даними російських ЗМІ, Володимира Цемаха можуть обміняти на режисера Олега Сенцова.