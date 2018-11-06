Оприлюднено список найбрудніших міст Європи

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Київ увійшов у десятку найбільш забруднених міст Європи

Оприлюднено список найбільш забруднених міст Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, опублікований на сайті numbeo.com.

Так, на першому місці опинилося македонське місто Тетово. На другому місці опинився Неаполь (Італія), на третьому - Скоп'є.

Крім того, в десятку найбільш екологічно неблагополучних міст увійшли: Тирана (столиця Албанії), Турин (Італія), Бухарест (столиця Румунії), Сараєво (столиця Боснії і Герцеговини), Краків (Польща) і Пловдів (Болгарія). Київ опинився на десятому місці.

Також у список потрапили українські міста Харків та Львів.

Як повідомляється, при складанні рейтингу враховувалися такі показники: якість повітря і питної води, загальне забруднення води, стан з вивезенням сміття, суб'єктивне сприйняття екологічної ситуації в місті з боку жителів, рівень шуму, наявність парків і зелених зон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві найбільш забруднене повітря в місцях великих автомагістралей.