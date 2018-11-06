Луценко: я сьогодні подаю заяву про відставку

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко сьогодні подасть президенту заяву про відставку

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку. Про це він сказав у ході виступу у парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко заявив, що Рада має розглянути його заяву про відставку цього тижня.

"Я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України. І ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня. Я свою роботу робив і буду робити. Усе, що я обіцяв Катерині Гандзюк в лікарні робилося і буде робитися", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Раді виступають представники правоохоронних органів зі звітом про хід розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Зокрема, в Раді вже виступив Луценко.

Відзначимо, за словами президента України Петра Порошенка, злочин проти Гандзюк вже в значній мірі розкрито.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року - невідомий бризнув в Гандзюк кислотою біля її будинку. Після нападу Гандюк госпіталізували, пізніше її перевезли в лікарню в Києві. За фактом нападу спочатку відкрили справу за статтею про хуліганство, пізніше - замах на життя, після смерті Гандзюк справа розслідується за статтею "закінчене вбивство".

Зазначимо, Гандзюк померла у лікарні 4 листопада.