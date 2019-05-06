Авіарейс Київ-Ужгород скасовують через нерентабельність

Фото: перший рейс Київ-Ужгород (facebook.com/volodymyr.omelyan)

"Мотор Січ" виконувала рейси Київ-Ужгород майже два місяці

Цього тижня буде виконано останній авіарейс Київ-Ужгород компанії "Мотор Січ", після чого польоти припинять через нерентабельність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Mukachevo.net.

Як повідомили в компанії "Мотор Січ", останній рейс за маршрутом Київ-Ужгород виконають 10 травня, а 17 травня офіційно оголосять про припинення польотів по цьому напрямку. Вже зараз придбати квитки можна тільки на 10 травня.

В авіакомпанії також пояснили, що рейс скасували через його нерентабельність.

Нагадаємо, авіарейс за маршрутом "Київ-Ужгород" запустили 15 березня, його особисто відкривали міністр інфраструктури Володимир Омелян і президент Петро Порошенко, який прибув на Закарпаття з візитом в якості кандидата.

Зазначимо, рейс з Києва до Ужгорода здійснювався з двогодинною пересадкою у Львові, польоти здійснювалися раз на тиждень.

У квітні Україна і Словаччина підписали договір щодо використання авіаційного простору, що має сприяти повноцінному запуску аеропорту в Ужгороді та комерційних пасажирських перевезень.