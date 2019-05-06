У Меган Маркл і принца Гаррі народився син

Фото: принц Гаррі і Меган Маркл (gettyimages.com)

Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками

У Меган Маркл і принца Гаррі, які отримали після весілля титули герцогині і герцога Сассекских, народився син. Про це йдеться на офіційній сторінці подружжя в Instagram.

Дитина з'явилася на світ рано вранці 6 травня. Прес-служба Букінгемського палацу повідомила, що це сталося в 5:26 лондонського часу (7:26 за київським). При народженні хлопчик важив 3,26 кг. Принц Гаррі був присутній при пологах, йдеться в повідомленні королівської сім'ї.

Принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл одружилися 19 травня 2018 року. Церемонія вінчання пройшла в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Королева Великобританії Єлизавета II подарувала своєму онукові титул герцога Сассекського, Маркл після вінчання стала герцогинею Сассекской.

Про її вагітність Кенсінгтонський палац оголосив у жовтні 2018 року. Передбачалося, що дитина народиться в кінці квітня - початку травня. Однак стать майбутньої дитини пара вирішила не розголошувати.

Крім того, Гаррі і Меган вирішили відсвяткувати народження дитини в приватному порядку. Їх рішення призвело до численних спекуляцій у ЗМІ на тему народження спадкоємця.

Додамо, раніше Меган і Гаррі оголосили на своїй сторінці в Instagram про те, що замість того, щоб надсилати подарунки на народження дитини, бажаючі можуть надіслати свої пожертви в обрані королівської подружжям благодійні фонди.

Маркл народила первістка в місті Виндзор. За кожним кроком Меган Маркл і принца Гаррі сьогодні стежать не тільки британські ЗМІ, але і тисячі фанатів королівської родини, які приїхали в це містечко, щоб першими привітати подружжя Сассекских з появою на світ довгоочікуваного дитини.

Британці ночують на вулиці біля Віндзорського замку - сімейного гніздечка Меган Маркл і Гаррі. Вони вже готові співати і гучно святкувати народження малюка. Принаймні, про це говорить королівський супер-фаната Джон Лугери.